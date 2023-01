Maltempo e allerta meteo | ma arriva l’ok | Napoli-Cremonese si gioca

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante il violentosi giocherà regolarmente. La partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà regolarmente questa sera alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. La proroga dell’(di livello arancione) anche per la giornata di domani ha fatto temere che ci fossero problemi soprattutto per la sicurezza delle 25mila persone attese allo stadio. Inizialmente si era paventata anche l’ipotesi di una sfida a porte chiuse ma un ultimo sopralluogo effettuato nel primo pomeriggio da Vigili del Fuoco, tecnici del Comune, incaricati della Prefettura ed i dirigenti di Lega Calcio eha sciolto ogni dubbio.sie la ...

Terminata la riunione che si è svolta allo stadio Maradona. La prefettura ha dato l'ok, si giocherà regolarmente nonostante ile l'meteo Napoli 06/01/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Spezia / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: stadio Armando Maradona Alla fine si gioca. È stato deciso che ...... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui livelli diregionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori ...