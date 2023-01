Maltempo – Allerta temporali e vento – Neve su Appennino

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 gennaio 2023) – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedì 17.01.2023 e per le successive 18-24 ore, si prevede sul Lazio: il persistere di venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi. “Inoltre, dal mattino di domani, mercoledì 18.01.2023 e per le successive 12-18 ore, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di. “Altresì, dalle prime ore di domani mercoledì 18.01.2023 e per le successive 12-18 ore, si prevedono nevicate a quote superiori ...