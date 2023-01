Maltempo a Roma | platano cade su auto parcheggiata al Flaminio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ancora danni sul territorio di, tutti legati alche sta toccando la Capitale da ieri sera. In queste ore, un grande albero è caduto addosso a un’mobile posteggiata sul Lungotevere. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che subito si sono mobilitati per rimuovere l’immenso tronco da sopra la macchina e soprattutto dalla strada, abitualmente con un forte transito di cittadini a tutte le ore del giorno. Nuovo albero crolla per il: schiacciata un’alA pagare le conseguenze delno, questa volta è stata una 500 della Fiatsul lungotevere, all’altezza del civico “74”. Un scricchiolio sinistro dell’albero posizionato ...

Bomba d'acqua ... Maltempo a Roma: chiuse la banchine del Tevere RomaToday Allerta maltempo gialla per domani a Roma e nel Lazio: ancora piogge forti Ancora allerta maltempo per la giornata di domani, mercoledì 18 gennaio, nel Lazio. Previste piogge forti e temporali nel Reatino, in provincia Latina e in provincia di Frosinone. Per quanto riguarda ... Il maltempo flagella la Capitale, oltre cento interventi dei pompieri Dalla mezzanotte di oggi 17/01/2023 sono più di cento gli interventi che i vigili del fuoco del Comando hanno effettuato a seguito del maltempo su territorio di Roma e provincia. Diverse le chiamate r ...

Banchine del Tevere chiuse nelle prossime ore a causa del. Lo ha deciso la Protezione Civile diCapitale, per motivi di sicurezza, per un probabile innalzamento del livello del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali ..., allerta meteo in mezza Italia: achiuse le banchine del Teverea Napoli, l'impalcatura crolla su via Aniello Falcone: tragedia sfiorata, il video in diretta