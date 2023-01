Maltempo a Napoli | via Aniello Falcone | crolla impalcatura alta quattro piani

Meteo: neve in pianura nelle prossime ore. I dettagli, la mappa e la diretta Foto :in Campania: collegamenti difficili per Ischia e ProcidaL'allontanamento dalle case nelle zone a rischio frane in caso di forti piogge. Il provvedimento disposto dal commissario Calcaterra dalle 7 di ...E’ stata prolungata l’allerta meteo a Napoli e in Campania. Non ci sono ancora notizie sull’eventuale apertura o chiusura delle scuole anche nella giornata di domani. Questo perchè dalle 17 di oggi po ...Tanta paura a Napoli per due episodi causati dal maltempo: a piazza Cavour un grosso albero è caduto sulle auto in sosta invadendo buona parta della strada. In via ...