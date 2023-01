Maltempo | a Napoli le scuole riapriranno giovedì 19 gennaio alle 19 | ecco i motivi dell’insolito orario

(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Bereszynski, Jesus, Ostigard, Olivera; Ndombele, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zerbin; Simeone. 19:45in Campania: scongiurato il rinvio di- Cremonese C'è l'allerta meteo in Campania dalle 9 di questa mattina fino alle 9 di domani. Sul capoluogo partenopeo è scesa una insistente ...Al centro: intensosu Sardegna e Tirreniche. Al sud: gravein Campania. Mercoledì 18 Al nord: asciutto, ma con tante nuvole. Al centro:su Tirreniche e Sardegna. Al sud: ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“In merito al crollo, verificatosi stamane, dell’impalcatura in via Aniello Falcone, all’altezza del civico n. 290 ho richiesto un intervento immediato di messa in sicurezza della zona interessata. Su ...