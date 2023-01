"Majorino contrario ai blitz contro la delinquenza". Ecco chi è il candidato dem

ilGiornale.it

'Quello che mi dicono tantissimi elettori che sto incontrando nei giri è 'con te torno finalmente a votare' - afferma- . La paura della destra riguardo l'astensionismo è alla ...Fontana dice il. La verità è che su Pnrr e olimpiadi la situazione della Regione ... Così Pierfrancesco, candidato sostenuto da centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione ... "Majorino contrario ai blitz contro la delinquenza". Ecco chi è il ... Da assessore, Pierfrancesco Majorino non vedeva di buon occhio i controlli e i blitz in stazione Centrale, favoriti dal centrodestra al governo ...Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Oggi Matteo Salvini ha detto che si augura che vengano realizzate la stragrande parte delle opere e parla di corsa contro il tempo per recuperare i ritardi, assicurando ...