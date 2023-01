“Mai dal 1961” Che succede in Cina | il dato è più che preoccupante

(Di martedì 17 gennaio 2023) La popolazione cinese è calata per la prima volta in oltre 60 anni nel 2022, confermando la crisi demografica del Paese asiatico. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, si è verificato un calo di 850mila persone alla fine dello scorso anno rispetto al totale della popolazione nel 2021, a quota 1,411 miliardi di persone, con solo 9,56 milioni di nuovi nati e un tasso di natalità di 6,77 nascite per mille persone. Ilè il peggiore dal, quando lafu colpita dalle carestie provocate dalla politica maoista del Grande Balzo in Avanti. Le morti hanno superato le nascite per la prima volta: nel Paese asiatico sono decedute 10,41 milioni di persone lo scorso anno, con un tasso di mortalità del 7,37 per mille, il più alto dal 1974, ai tempi della Rivoluzione Culturale, e superiore al ...

