Magia di Abraham | il tacco è spettacolare

(Di martedì 17 gennaio 2023) Succede durante Roma - Fiorentina: l'attaccante giallorosso, Tammy, autore dei due assist per Dybala, strappa applausi per questa ...

E allora è la solita immensa di Dybala (complice una deviazione di Milenkovic) a regalare il ... l'occasione d'oro però al 15' ce l'ha su uno svarione difensivo di Bonaventura, ma l'... Roma-Genoa 1-0: la magia di Dybala manda i giallorossi ai quarti La Fiorentina dopo il primo quarto d'ora trova i giusti automatismi e il ritmo si abbassa. Pochi minuti dopo la Roma passa in vantaggio con un tiro al volo di Dybala dal limite su sponda volante di Ab ...La Roma vince contro la Fiorentina e lo fa con una prestazione eccezionale di Dybala e Abraham, Mourinho li esalta in conferenza La Roma vince contro la Fiorentina e lo fa con una prestazione eccezion ...