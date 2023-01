Maghnes Akliouche Potrebbe Lasciare Monaco Questo Inverno | Contratto In Scadenza nel 2024

Leggi su justcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023)(20 anni) non è destinato a concludere la stagione con l’AS. Il centrocampista, che ha firmato il suo primoprofessionale con l’ASM nel 2022, sta arrivando alla fine del suo, che scadrà nel giugno, e non nel 2025 come inizialmente previsto. Le due parti sono in trattativa da diverse settimane, ma ancora non c’è stata alcuna reale avanzata. Questa situazioneportare il giocatore francese e il club della Principautà a prendere in considerazione una partenza già in. Lille, che aveva già manifestato interesse l’anno scorso, è ancora interessato, così come Friburgo (Germania) e Atalanta Bergame (Italia). Un altro club francese, il cui nome non è stato reso noto, ha ...