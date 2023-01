Mafia | Nordio ha firmato regime 41 bis per Matteo Messina Denaro

Il ministro della Giustizia, Carlo, ha firmato questa mattina il regime carcerario previsto dal 41 bis per Matteo Messima Denaro, arrestato ieri dai carabinieri del Ros a Palermo 17 gennaio 2023, intercettazioni assolutamente indispensabili contro"È illusorio pensare che arresti come questo avvengono per un colpo di fortuna, ma anche illusorio pensare che lapossa essere ...Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il 41bis per Matteo Messina Denaro. Intervistato da ilSicilia.it davanti il comando della Legione Carabinieri di Sicilia a Palermo, ...Roma, 17 gen. (askanews) - Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato questa mattina il regime carcerario previsto dal 41 bis per ...