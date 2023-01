Madre e figlia partoriscono a distanza di 24 ore E’ un doppio parto davvero eccezionale

(Di martedì 17 gennaio 2023) E’ unquello avvenuto all’ospedale Cardarelli di Napoli nelle scorse ore. Mara, 35 anni, e Paola, 20, condividono la stessa stanza nel redi ostetricia e hanno dato alla luce i loro bambini, Futura e Giovanni, adi poco più di 24 ore. La particolarità della vicenda sta nel fatto che le due donne sono mamma e. Mara aveva 15 anni quando nel 2002 mise al mondo Paola che è rimastaunica fino all’arrivo della sorellina Futura. Le due neo mamme stanno bene. Anche i loro piccoli sono in ottima salute. Futura pesa 3,8 kg, Giovanni ne pesa 3,4. Nelle prossime ore, Mara e Paola potrebbero lasciare l’ospedale e tornare a casa. Il primario: “La nostra priorità è tutelare la salute delle ...

Agenzia ANSA

