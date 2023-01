Madonna torna in Italia dopo 8 anni | annunciato il concerto a Milano | ecco la data e come acquistare il biglietto

Spettakolo.it

in Italia con un imperdibile appuntamento, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell'artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto ...Avete letto bene:in Italia. Lo fa con il suo nuovo tour, chiamato Celebration, annunciato con un video in cui una serie di ospiti speciali le lancia una sfida: "Ti sfido a fare un tour mondiale e a ... Madonna torna in Italia MADONNA torna in Italia con un imperdibile appuntamento, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto ...Madonna torna in Italia con un imperdibile appuntamento, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti ...