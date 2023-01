Madonna torna in Italia | a novembre concerto a Milano

(Di martedì 17 gennaio 2023)a cantare in. La “Regina del Pop”, peraltro di chiare originine, tornerà a cantare nel nostro Paese il 232023. Una data storica, considerato come l’artista non si esibisce nella Penisola da ben 8 anni. I fan della cantante, di cui molteplici sononi, sono in forte trepidazione per questa data.a cantare in: appuntamento ail 23L’appuntamento musicale dell’anno, ine in Europa, sarà ildi. Previsto per il 23, l’artista musicale più famosa del mondo si esibirà al Mediolanum Forum di ...

Corriere Milano

, tour 2023: le date in Europa Ecco le date del tour diin Europa , compreso il concerto a Milano : Sabato 14 ottobre " Londra, UK " The O2 Sabato 21 ottobre " Antwerp, BE " ...La regina del pop mondialein Italia il 23 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago La superstar mondialein Italia per un'unica data mozzafiato il 23 novembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nel 1985ha lanciato il suo tour di debutto - The Virgin Tour - negli Stati ... Madonna torna a Milano: al Mediolanum Forum il 23 novembre 2023, unica tappa italiana del tour mondiale Dopo aver cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram e diverse indiscrezioni, Madonna ha finalmente annunciato il suo ritorno in tour. La popstar ha infatti condiviso oggi le informazione della ...Dopo otto anni di assenza in Italia la popstar sarà sul palco del Mediolanum Forum per la sola tappa italiana del tour mondiale "The Celebration Tour". Ripercorrerà la sua carriera, 40 anni di clamoro ...