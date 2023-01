Madonna | annuncia l’attesissimo tour mondiale | la data italiana a Milano

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) MADONNA torna in Italia con un imperdibile appuntamento, una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici dell’artista femminile che ha venduto più biglietti in tutto il mondo. Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. Lamilanese farà parte del“The Celebration“, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni. I membri del Fan Club di Madonna avranno l’opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da mercoledì 18 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 visitando il sito madonna.com. Per i Titolari di Carta American Express, i biglietti della...