Madonna a Milano nel 2023 per festeggiare 40 anni di carriera | data e biglietti del Celebration Tour

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il Thecelebrerà il primo quarantennale delladella star del pop: il concerto dinelsarà l’unicaitaliana della material girl, e i fan sono già in delirio.nelIl concerto dinelsi terrà il 23 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI). Iper Thesaranno disponibili a partire dalle ore 10 del 20 gennaio. Per i fan è già cominciato il conto alla rovescia. Da diverso tempo, a parte i continui post sui social, ...

rockON.it

torna in Italia con un imperdibile appuntamento, una grandissima occasione per ascoltare i ... Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di, per ...... il Celebration tour farà tappa a Phoenix, Cleveland, Toronto, New York, Atlanta, Miami, Los Angeles, Londra, Barcellona, Parigi e pure, il 23 novembre 2023.concluderà il tour il 1° ... MADONNA: unica data italiana il 23 novembre a Milano MADONNA torna in Italia con un imperdibile appuntamento ... Dopo otto anni di assenza nel Bel Paese, torna il 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con uno ...Tutti I dubbi sono stati confermati: Madonna celebrerà i suoi 40 anni di straordinaria carriera nella musica con – appunto – il favoloso “The Celebration Tour 2023”! Evento mastodontico e a livello g ...