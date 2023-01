(Di martedì 17 gennaio 2023) Bruxelles.in” è il titolo di un documento che la Francia ha inviato il 9 gennaio alle capitali dell’Unionea con lo scopo di illustrare le sue proposte per ri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...di Giorgia Meloni con i vertici dell'Unione europea (controllare l'andamento dello spreadcredere) e la sua assunzione di un atteggiamento cooperativo e costruttivo, salvo che con Emmanuel...Tema scivoloso, ormai superato dal fatto che il faro è rappresentato da Emanuel, con Sandro ...identificare il nuovo partito che nascerà, ha usato ben quattro aggettivi: popolare, liberale, ... Macron per l’Ue vuole una strategia industriale “Made in Europe” Il presidente francese chiede uno “choc” per facilitare l’adozione di aiuti di stato e l’introduzione del principio “Buy european” nelle commesse pubbliche. Una risposta alla doppia sfida della guerra ...Nel trentesimo anniversario del mercato comune europeo, Francia e Germania trovano una prima intesa sulla riforma degli aiuti di stato. Ma finora il vantaggio è stato tutto loro. L'Italia rischia di r ...