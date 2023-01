Lunedì nero sulle strade | due vittime bergamasche | lasciano 7 figli nel dolore

(Di martedì 17 gennaio 2023)sulla, con duecoinvolte in altrettanti incidente stradali. Orazio Ingegneri, camionista di 49 anni, dopo aver tamponato un altro mezzo sull’A4 è sceso a constatare l’entità del sinistro, ma è stato travolto da un altro mezzo pesante. Padre di tre, abitava ad Almenno San Bartolomeo, il paese dove poche ore dopo è deceduto Luigi Rota, 89 anni, residente a Roncola San Bernardo. Pochi metri e sarebbe arrivato all’ambulatorio medico dove aveva appuntamento, raccontano i parenti. Ma dopo avere perso il controllo della sua Ford Focus si è scontrato con un’autocisterna ed è morto sul colpo. Lo schianto in A4 La nebbia può aver rivestito un ruolo importante nel tamponamento a catena che alle 5,30 di mattina ha visto coinvolti 4 mezzi pesanti ...

