Luna Rossa e Woolmark presentano le nuove uniformi training

(Di martedì 17 gennaio 2023) Anche per l’edizione 2024 della Coppa America,Prada Pirelli ha rinnovato la collaborazione con TheCompany che ritorna come partner tecnico affiancando il team nella sua sfida alla 37esima America’s Cup. Il team italiano vestirà di nuovo i capi high-tech in lana Merino. L’eccellenza diperTraspirante, impermeabile, elastica e in grado di termoregolarsi per mantenere la giusta temperatura corporea tanto in inverno quanto in estate, la lana Merino si è rivelata il tessuto ideale per ledei velisti diPrada Pirelli durante la scorsa edizione di Coppa. Indossare capi comodi, asciutti e leggeri, infatti, ha permesso all’equipaggio di sfruttare al massimo le proprie potenzialità, ...

Farevela

Prada Pirelli 37 Coppa America : The Woolmark Company ePrada Pirelli hanno svelato le innovative uniformi tecniche da training in lana Merino che il team indosserà durante gli ...Cagliari - (FontePrada Pirelli) Anche per l'edizione 2024 della Coppa America,Prada Pirelli vestirà capi high - tech in lana Merino, grazie al rinnovo della partnership con The Woolmark Company ... Luna Rossa Prada Pirelli vestirà ancora i capi di The Woolmark ... Oltre alle divise ufficiali off-race e da gara, è stata ampliata la proposta delle divise, includendo abbigliamento ad alte prestazioni per il ciclismo, la corsa e l'allenamento in palestra.Luna Rossa Prada Pirelli 37 Coppa America: le nuove uniformi tecniche ad alte prestazioni per il ciclismo, la corsa e l'allenamento.