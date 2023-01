L’ultimo saluto a Gina Lollobrigida | i funerali giovedì a Roma

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) e l’allestimento della camera ardente in Campidoglio Iper, 95 anni, sono previsti per19 gennaio, alle 12.30 presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a. La camera ardente, invece, sarà allestita nella sala Promoteca del Campidoglio, a disposizione di chi vorrà renderle omaggio. La camera ardete sarà aperta mercoledì 18 gennaio dalle ore 10 alle ore 19, per poi riaprire19 gennaio dalle 9.30 alle 11.30. Non si hanno molte notizie sulle cause della morte, ma si sa che da tempo l’ultima vera diva italiana era ricoverata in una clinicana. Inoltre, lo scorso settembre aveva avuto una caduta e la rottura del femore, che probabilmente l’ha debilitata. ...