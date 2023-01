La Gazzetta dello Sport

Romeluva verso la panchina nella finale di Supercoppa italiana di domani sera contro il Milan. Le indicazioni degli ultimi giorni sono state confermate dalla seduta di oggi pomeriggio (svolta sotto ...Siche la Juve in campo fa fatica, a volte sembra che i giocatori non sappiano bene cosa fare. ... L'Inter non ha praticamente mai avutoperò che partita ha giocato contro il Napoli La ... Inter, Lukaku "vede" la panchina in Supercoppa. Handanovic e Brozovic out Inzaghi parla delle condizioni di Lukaku. Come sta Lukaku Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la finale di Supercoppa Italiana di domani contro il Milan. Supercoppa ...Inzaghi deciderà domani se inserire il nome del belga nella distinta anche se non è al 100%, ma oggi ha svolto una parte della seduta con i compagni. Steven Zhang presente all'allenamento. La squadra ...