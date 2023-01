Lucchese | Bianchimano a SuperNews | “Playoff il nostro obiettivo minimo Voglio conquistare la Serie B sul campo”

Leggi su seriea24

(Di martedì 17 gennaio 2023) In esclusiva ai microfoni diè intervenuto Andrea, attaccante della, club del girone B diC. L’attaccante lombardo è arrivato in rossonero in estate, dopo l’ultima stagione disputata tra le fila di Perugia e Viterbese. Il classe 1996 ha collezionato 14 presenze e 4 gol in questa prima parte di campionato.racconta il suo percorso, i suoi obiettivi e le sue ambizioni per questo prosieguo di stagione. A che tipo di campionato punta la? Quali sono gli obiettivi per la stagione in corso?“Stiamo facendo sicuramente un buon campionato. Purtroppo abbiamo lasciato qualche punticino per strada, ma siamo comunque contenti del cammino fatto finora. La società è soddisfatta e anche i tifosi lo sono. L’...