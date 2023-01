(Di martedì 17 gennaio 2023) Sfilate organizzate nell’estremadella città, in casermoni abbandonati con vista privilegiata sulla Ricicleria Corelli e autolavaggi al confine con l’hinterland, oppure in maestosi circoli Arci che trasudano dalle pareti in pietra il passato di una Milano che la globalizzazione e le archi-star all’interno delle mura si affannano a cancellare: benché raggiungere le location scelte daper presentare le sue collezioni sia tutt’altro che agevole, una nutrita folla di giornalisti della stampa nazionale e internazionale, insieme a un nugolo folto di “cool kids” – saranno poi famosi? Di certo si vestono come se lo fossero – si presenta ogni volta all’appuntamento. Un attestato di stima a un designer,, wunderkind dellamaschile, che preferisce volutamente rimanere ai ...

invece, i ragazzi sulla passerella di Jordanluca, il brand lanciato del 2019 Jordan Bowen e... Infine c'è Luchino, che dopo l'accordo con Underscore District, come ha raccontato su Vogue ... Luca Magliano si affida alla moda per riportare la periferia al centro Nell'autunno-inverno 2023/24 traspare un senso primitivo del vestire grazie a lavorazioni e tessuti apparentemente grezzi. I must have vengono ...22 passerelle, 40 presentazioni e 17 eventi, per un totale di 79 appuntamenti andati in scena dal 13 al 17 gennaio 2023 e all'ombra della Madonnina.