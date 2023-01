(Di martedì 17 gennaio 2023) La sovrana spagnola ha partecipato alle esequie del re Costantino di Grecia avvolta in un rigorosonero creato per lei dai sarti di Palazzo. Un modello già scelto lo scorso anno, ma declinato nell'Edinburgh Green, in omaggio al compianto Filippo

Vanity Fair Italia

L'di oggi: Letizia di Spagna in rosso scaramantico e con citazione preziosa Per il primo impegno ufficiale del 2023 la royal spagnola si avvolge di fortuna con un abito fasciante color ...Un tocco discreto, ma capace diimmediata eleganza e stile. Inverno 2023: trend sneakers ...bianche sono il dettaglio strategico per elevare e allo stesso tempo sdrammatizzare glidi ... L'outfit regale di oggi: Letizia Ortiz e quel coat dress che torna per ogni funerale Turbati o meno dalle rivelazioni di Spare, i principi di Galles hanno ripreso i loro impegni ufficiali. Eccoli, più uniti e stilisticamente coordinati che mai, alla loro prima uscita pubblica dell'ann ...Holly Willoughby ancora una volta detta la moda: ecco qual è il look di inizio 2023 che si candida ad essere di tendenza in primavera.