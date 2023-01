L’ospitata a Sanremo | il Viagra e l’arresto a due passi dalla Dia – I migliori meme su Matteo Messina Denaro

Leggi su open.online

(Di martedì 17 gennaio 2023) «L’hanno catturato dietro casa», «la corsa al superospite dici sta sfuggendo di mano», «il metodo Amadeus», «da trent’anni era in lista d’attesa» alla clinica “La Maddalena” dove si curava. Questi sono solo alcuni dei commenti e deiche hanno invaso i social dopo la cattura di. Tra chi ha accolto con ironiadel boss mafioso latitante da 30 anni c’è anche Dagospia, che sulla propria homepage ha pubblicato un fotomontaggio che raffigura il volto del boss campeggiare davanti a uno sfondo di pillole di. Scorte della pillola blu, infatti, sono state trovate nel covo del boss mafioso, assieme a preservativi in abbondanza. «Latitante sì, ma a c***o duro», riassume in un titolo il sito web di Roberto D’Agostino. Ma non ...