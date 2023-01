Lorella Cuccarini rimprovera NDG ad Amici 22 VIDEO

imusicfun.it

Anche, con cui aveva iniziato in 'Fantastico' e aveva fatto altri spettacoli, lo ha voluto ricordare con un affettuoso tweet. Sempre su Twitter lo ha ricordato Gianluca Guidi . 'Ti ...Avevi sempre ragione tu" l'addio dial maestro ... Amici 22, la delusione di Lorella Cuccarini dopo l’eliminazione di Cricca Dopo i fatti di Capodanno arriva la decisione di Emanuel Lo che non vuole sentire ragioni e punisce in modo severo Maddalena e Samu ...Lorella Cuccarini nerissima con NDG lo sgrida e lo rimprovera per i fatti di Capodanno: "Ti avrei appiccicato al muro" ...