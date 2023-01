L' omicidio di Martina Scialdone raccontato dal fratello | Uccisa davanti ai miei occhi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lorenzo ha provato a salvare la vita alla sorella, ma non c'è riuscito. Ildi, era lì, è stato testimone oculare del femminicidio del Tuscolano consumato per mano dell'ex...

RomaToday

... secondo 'il popolo del web', di aver cacciato dal proprio locale la povera, rendendosi di fatto complice del suo". Inizia così il post che ha commentato la Gip Calegari. "La ...Lui stesso ha detto che si sarebbe voluto ammazzare e che il colpo mortale versoè partito per sbaglio. Ma, stando al racconto del fratello della vittima, che ha assistito all', la ... La drammatica testimonianza del fratello di Martina: "Uccisa davanti ai miei occhi" Alcuni testimoni accusano i gestori del Brado di "aver cacciato" dal locale Martina Scialdone, uccisa dall'ex venerdì scorso a Roma.Costantino Bonaiuti era in cura presso un centro specializzato in malattie psichiatriche, eppure aveva il porto d’armi e un arsenale in casa. La prima ...