Lollobrigida riposerà nel cimitero di Subiaco Cosa racconta il sindaco Pretini

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ginasarà sepolta a, dov'è nata e dove ha vissuto fino all'età di 18 anni. Ad assicurarlo è Domenico Petrini (della città) a RTL 102.5 News: "Lasarà sepolta qui. Nel prossimo Consiglio comunale l'intitolazione di una piazza. Ginasarà sepolta a, sua città di origine. Nel 2000 aveva espresso questa volontà e il Comune le ha dedicato una tomba monumentale - che in questo momento è in fase di restauro - Quindi sarà sepolta momentaneamente all'interno di un loculo comunale e poi spostata. Ho già sentito suo figlio Milko dopo la morte", dice il primo cittadino. "In Consiglio comunale arriverà la proposta di intitolazione di una piazza, quella vicina al teatro dove ha mosso i primi passi". La ...