Lollobrigida | l' ex marito Rigau | «Il suo patrimonio è sparito Nelle ultime ore era irriconoscibile»

ginajavier rigau Estratto dell'intervista rilasciata da Ginaa Sonia Bedeschi (giornalista Mediaset) nel luglio 2022, pubblicato da 'il Giornale' Sorridente, avvolta in un elegante vestito rosso, perfetta nel trucco fatto con le ...Va avanti il processo su, il colpo di scena Quanto alla sua partecipazioni ai funerali della Lollo 'deciderà il figlio ma io sono il- ha detto a 'La vita in diretta' - Sarò in ... Le nozze, il figlio, il divorzio, il racconto dello stupro: la vita privata di Gina Lollobrigida Giallo su Gina Lollobrigida. Sono passate soltanto poche ore dalla morte dell'indimenticabile diva e già si rincorrono le voci su una ...La fame di Gina Lollobrigida era fame di vita, di riscatto. Ma anche fame vera, di un’infanzia in una famiglia ex benestante che durante la seconda guerra mondiale… Leggi ...