Lo stratega di Zelensky si dimette | Travolto dall' odio La frase che fa infuriare Kiev

InsideOver

... allora un ex ufficiale dell'intelligence ucraina noto come analista e blogger nel Paese, invita a [...] Continua a leggere The post Oleksiy Arestovych, lodiche ha previsto la ...... in realtà, un'eminenza grigia comunicativa e politica per quella che in Ucraina è stata etichettata [...] Continua a leggere The post Lascia Arestovych, lodi: dimissioni o "purga"... Lascia Arestovych, lo stratega di Zelensky: dimissioni o "purga" Sono dimissioni "rumorose" quelle del consigliere presidenziale ucraino, Oleksij Arestovych, che ha annunciato la rinuncia ...Perché Perché Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non stanno usando questo tempo per cercare la pace Perché, nonostante entrambi sappiano che questa guerra non avrà un vincitore assoluto, continuano ...