Lo sfogo dello staff di Nikita Pelizon | “Non mi fanno intervenire perchè?” FOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lodiinterviene sulla sorpresa ricevuta dal suo ex fidanzato Valerio: ecco cosa è emerso Perieri sera è stata una puntata ricca di nuove emozioni e sorprese. La giovane modella dopo aver ricevuto un dolcissimo video messaggio da parte di sua nipote ha raggiunto il giardino della Casa per incontrare il suo ex fidanzato Valerio. Ladopo diversi mesi si è ritrovata faccia a faccia col suo ex fidanzato per un confronto pacifico. Leggi anche –> Antonella choc contro Oriana: “Fai godere in diversi modi” L’interventodella gieffina… Nelle ultime ore lodiha aperto una box domande dove è stata inondata di domande e curiosità da ...