Liverpool - Chelsea | sfida tra deluse Barça | la meglio gioventù Psg | indizi di crisi?

Sportitalia

Torna la nostra nuova rubrica video \''European Football Club\'', che ogni settimana vi porta in giro per l'Europa alla scoperta delle migliori curiosità ...Nella puntata di oggi tanti temi da trattare: il Brighton di De Zerbi che ispira calcio e la crisi del, il periodo pessimo di Koulibaly ale il mercato faraonico di Boehly, tre ... Brighton, non solo Liverpool: su Moises Caicedo c'è anche il Chelsea Fulham, Brighton and Brentford all sit proudly in the top eight, above Liverpool and Chelsea. Arsenal and Manchester United could face off on Sunday as the top two in the league, with Newcastle tucked ...Newcastle United have the best defence in the Premier League and the Magpies have recruited wisely after bringing in Nick Pope, Kieran Trippier, Sven Botman and Dan Burn in the last 12 months ...