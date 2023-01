LIVE Tour Down Under 2023 | Prologo in DIRETTA | Bettiol resta in vetta | è il momento di Dennis

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 E si arrende Rohan! Cronometro che si ferma sul 6’35”, valido solo per il sesto posto! Un problema in meno per! 10.30 DIETRO ROHAN! 4’50” il suo intertempo,ha un margine di 11”! 10.29 6’46” il tempo di O’Connor. Discreto, ma fa peggio di Pello Bilbao. 10.27 Anche perché i vari tempi si stanno attestando tutti di poco sotto i sette minuti. Con uno specialista di questa portata, il limite può abbassarsi ancora. 10.25 L’australiano, due volte campione mondiale a cronometro, corre praticamente sulle strade dove è cresciuto, essendo nativo di Adelaide. Saprà come muoversi anche in condizioni come quelle di oggi. 10.24 Ed infine uno dei grandi favoriti di oggi, il padrone di casa Rohan...

LIVE Tour Down Under 2023, Prologo in DIRETTA: Bettiol resta in vetta, Bilbao ottavo, lontani Hindley, Thomas e Yates
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del prologo del Tour Down Under 2023! La stagione ciclistica torna ad aprirsi in Australia dopo un'assenza di ...