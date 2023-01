(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52 7’03” per Geraint! Era uno dei potenziali favoriti di oggi, uno scoglio in meno per! 9.51 Anche se nella parte centrale del tracciato la pioggia sta tornando a farsi sentire. A farne le spese è Michael Matthews (Jayco-AlUla), partito con la pettorina numero 1. 9.49 Attenzione perché c’è anche Geraintin strada. Altro ‘termometro’ per le condizioni dell’asfalto. 9.47 E finalmente una variazione nelle prime posizioni! Lo spagnolo della Bahrain-Victorious si inserisce in ottava posizione con il tempo di 6’38”. 9.46 Fa capolino Pello: si inserisce nella top 10 al primo intertempo fermando il cronometro in 4’53”. 9.44 Arriva una prova discreta di Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) in 6’44”, ma non basta nemmeno ...

LIVE Tour Down Under 2023, Prologo in DIRETTA: Bettiol resta in vetta, Bilbao ottavo, lontani Hindley, Thomas e Yates