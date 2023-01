LIVE Tour Down Under 2023 | Prologo in DIRETTA | Alberto Bettiol vince a sorpresa aiutato dalla pioggia ed è il primo leader della corsa!

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.55 Si arrende anche Chris Harper in 6’38”!ILDEL! 10.54 Corbin Strong peggiora il suo tempo ed è quattordicesimo in 6’35”! 10.53 Lontanissimo Archbold, che chiude in 6’54”. Altri due passaggi e sarà festa per! Anche Harper è lontano alintertempo! 10.52 Un delusissimo Ethan Hayter chiude al ventunesimo posto in 6’38”. All’intertemp0o Archbold passa in 4’58”, Corbin Strong fa meglio di 10” ma non basta per sopravanzare! 10.51 E Van Dijke deve anche abbandonare le speranze di un buon piazzamento a causa di una scivolata nella solita, malfamata curva a ...

