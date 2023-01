OA Sport

Disponibile anche unastreaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno trae Hurkacz. Il ...... 6 - 0, 6 - 2 in meno di due ore poco prima dell'altro debutto vincente, quello di Lorenzo, ... Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu ... LIVE Sonego-Hurkacz, Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurro sogna l'impresa contro il numero 11 del mondo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Lorenzo Sonego ed Hubert Hurkacz, match di secondo turno degli Au ...Il secondo turno degli Australian Open 2023 di tennis vedrà domani, mercoledì 18 gennaio, il match di Lorenzo Sonego, che giocherà nel quarto match dall’1.00 ora italiana sul Court 3 contro il polacco ...