LIVE – Novara-Stella Rossa | gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

(Di martedì 17 gennaio 2023) Latestualedi Igor Gorgonzola-Crvena Zvezda Belgrado (), partita valevole per la quarta giornata della Pool C di Cev2022/di. Dopo la sconfitta interna nel big match contro il Vakifbank Istanbul di Paola Egonu, le azzurre tornano sul campo di casa per ritrovare il successo. Le ragazze di Stefano Lavarini vogliono i tre punti per rimanere in scia proprio alle turche nella classifica del raggruppamento. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione serba, che fin qui ha conquistato un solo punto. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 17 gennaio al Pala Igor ...

OA Sport

