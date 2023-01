(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladelladella quarta giornata del girone preliminare didi pallavolo tra l’Igor Gorgonzolae laBelgrado. Di fronte ci sono la seconda forza del girone C, la squadra piemontese che ha vinto due delle tre partite disputate finora, e la quarta forza del campionato, la squadra serba che è ancora a caccia della prima vittoria nel girone e finora ha racimolato un solo punto. Partita di vitale importanza quella che attende l’Igor Gorgonzolache non si può permettere altri passi falsi dopo la sconfitta casalinga contro il Vakifbank della settimana ...

OA Sport

CALCIOMERCATO SERIE C - Vicenza, Avellino esarebbero molto interessate a Marco Rosafio, ... tutte le notizie di calciomercato -calciomercato - news calciomercato - notizie Leggi i commenti ......00 Frosinone - Modena 16:15 ITALIA SERIE C - GIRONE A AlbinoLeffe - Pergolettese 14:30 Arzignano - Pro Sesto 14:30 Padova - Juventus U23 14:30 Pordenone - Virtus Verona 14:30 Triestina -14:30 ... LIVE Novara-Stella Rossa, Champions League volley femminile in DIRETTA: sfida da vincere per restare in corsa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata del girone preliminare di Champions League femminile di pallavolo tra l’Igor Gorgonz ...Oggi, martedì 17 gennaio, si gioca Igor Gorgonzola Novara-Crvena Zvezda Beograd, sfida valida per il quarto turno della fase a gironi della Champions League di volley 2022/23. Sfida di vitale importan ...