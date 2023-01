LIVE Novara-Stella Rossa 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le piemontesi dominano il primo set | 25-17

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-7tempo Bonifacio 10-7 Mano out Taubner da seconda linea 10-6 Mano out di Karakurt da seconda linea 9-6 Parallela di Adams da zona 4 8-6 Out iltempo di Bonifacio 8-5 Il pallonetto di Stojic da zona 4 8-4 La pipe di Carcaces 7-4 La parallela di Adams da zona 4 6-4 Errore al servizio6-3 Muroooooooooooooo Adaaaaaaaaaaaaams 5-3 Diagonale stretta Adams da zona 4 4-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Daniesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-3 Diagonale stretta di Karakurt da zona 2 2-3 Errore al servizio25-17 Diagonale lunga da zona 4 di Adams econquista ilset 24-17 Aceeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-17 Errore al servizio22-17 ...

OA Sport

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita- Stella Rossa della Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile. SEGUI ILDELLA PARTITA REGOLAMENTO CHAMPIONS LEAGUE ...CALCIOMERCATO SERIE C - Vicenza, Avellino esarebbero molto interessate a Marco Rosafio, ... tutte le notizie di calciomercato -calciomercato - news calciomercato - notizie Leggi i commenti ... LIVE Novara-Stella Rossa, Champions League volley femminile in DIRETTA: piemontesi a caccia dei 3 punti La diretta testuale di Novara-Stella Rossa dei gironi di Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile: aggiornamenti e punteggio live ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata del girone preliminare di Champions League femminile di pallavolo tra l’Igor Gorgonz ...