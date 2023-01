Live Napoli - Cremonese 2 - 1 | Juan Jesus e Cholito la ribaltano!

Sky Sport

più ordinato rispetto al primo tempo. Occasionissima Ndombele - Raspadori al 49' ma l'occasione è sciupata malamente. Gli azzurri pressano meglio, chance per Elmas e Simeone al 54'. Le ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Maradona' trae Cremonese in tempo reale. Formazioni Ufficiali- CremoneseNAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, ... Napoli-Cremonese 2-1, il risultato in diretta LIVE Conclusione ciabattata, ribatte la difesa del Napoli. 29' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Vasquez per un fallo su Elmas. 26' - Ndombele va da Simeone che calcia dai venti metri: botta ...48' - In questi primissimi minuti di ripresa Elmas e Zerbin hanno invertito le loro posizioni: il macedone agisce ora a sinistra, l'ex Frosinone a destra. 36' - RADDOPPIO DEL NAPOLIIIIIII! Uno-due paz ...