LIVE Mkhitaryan | ' Dobbiamo giocare come contro Barcellona e Napoli'

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi e il centrocampista nerazzurro Henrikhrispondono alle domande dei giornalisti alla vigilia del derby contro il Milan che assegna la Supercoppa italiana. Il match si disputa domani alle 20 (ora italiana) allo Stadio ...Allenatore: Stefano Pioli INTER (3 - 5 - 2) : Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu,, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi Regolamento ... LIVE - Inzaghi e Mkhitaryan in conferenza stampa Vigilia di Supercoppa Italiana per Inter e Milan, che domani si contenderanno il trofeo a Riyadh, in Arabia Saudita. Per i nerazzurri, oltre a Simone Inzaghi, in conferenza stampa ha parlato Henrikh M ...Le parole del tecnico dell'Inter e del centrocampista armeno alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Milan ...