LIVE Inzaghi | ' Sui gol subiti non contano solo i difensori Lukaku? Vediamo come si allena oggi'

Inter - News Ufficiali

L'allenatore dell'Inter Simonee il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan rispondono alle domande dei giornalisti alla vigilia del derby contro il Milan che assegna la Supercoppa italiana. Il match si disputa domani ...Allenatore: SimoneRegolamento della competizione Se al termine dei 90 la partita sarà in parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si ... LIVE - Inzaghi e Mkhitaryan in conferenza stampa LUKAKU DUMFRIES – Lasciata alle spalle la vittoria contro l’Hellas Verona della sfida di ieri sera, l’Inter prepara la sua marcia di avvicinamento alla finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, u ...Vigilia di Supercoppa Italiana per Inter e Milan, che domani si contenderanno il trofeo a Riyadh, in Arabia Saudita. Per i nerazzurri, oltre a Simone Inzaghi, in conferenza stampa ha parlato Henrikh M ...