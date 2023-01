LIVE Fognini-Kokkinakis | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Rune | match sospesi per troppo caldo

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.40 Arriva ora la comunicazione che gli incontri non riprenderanno prima delle ore 06.00. 04.39 Di conseguenza tarderà l’inizio deldi Fabio, che scenderà in-Krajinovic. Iltra il danese e il serbo inizierà non appena la temperatura si abbasserà. 04.37 Iltrae Krajinovic non è però ancora iniziato. A Melbourne si sono superati i 40 °C e dunque gli incontri sono stati. Il regolamento prevede che con queste temperature si possa giocare soltanto sui campi con copertura (infatti il confronto tra Matteo Berrettini e Andy Murray si sta regolarmente disputando alla Rod Laver Arena). 04.35 Birrell ha sconfitto ...

OA Sport

Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: ... Dall'1:00: Kanepi - Birrell a seguire: Krajinovic - Rune Kokkinakis -Kasatkina - Graceva 1573 ...... Sinner , Musetti e il qualificato Bellucci nella parte alta del tabellone e Berrettini e... Le partite degli Australian Open si possono vederein diretta su Dazn : clicca qui per fare l'... LIVE Fognini-Kokkinakis, Australian Open 2023 in DIRETTA: chi vince potrebbe trovare Berrettini al 2° turno Seconda giornata agli Australian Open 2023 e sono davvero tanti italiani in campo in questo martedì 17 gennaio. Si completa il primo turno e l’attesa è soprattutto per Matteo Berrettini, che affronter ...Il live e la diretta testuale di Berrettini-Murray, incontro valevole per il primo turno degli Australian Open 2023 sulla Rod Laver Arena.