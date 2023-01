LIVE Fognini-Kokkinakis | Australian Open 2023 in DIRETTA | fra poco in campo il ligure

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.19 Chi vince tranon affronterà Matteo Berrettini che ha perso contro Andy Murray al supertiebreak del quinto set. 9.16 Holger Rune batte Filip Krajinovic 6-2 6-3 6-4. A breve sulla Kia Arena scenderanno inFabioe Thanasi. 8.25 Holger Rune è avanti 6-2 6-3 su Filip Krajinovic: si avvicina sempre di più il momento di Fabio. 6.20 Tarda ancora l’inizio della partita tra Fabioe Thanasi: sui campi esterni non si ricomincerà prima delle 7.00 a causa del troppo caldo. Ilscenderà indopo Rune-Krajinovic 04.40 Arriva ora la comunicazione che gli incontri non ...

OA Sport

... più tardi- Kokkinakis. Tra le donne avanti Giorgi e fuori Trevisan. Impegni anche per Paolini, Stefanini e Bronzetti BERRETTINI - MURRAY 3 - 6, 3 - 6, 6 - 4, 7 - 6, 6 - 6PAOLINI - ...Clicca qui per abbonarti e vedere il grande sportsu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: ... Dall'1:00: Kanepi - Birrell a seguire: Krajinovic - Rune Kokkinakis -Kasatkina - Graceva 1573 ... LIVE Fognini-Kokkinakis, Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurro in campo dopo Rune, match sospesi per troppo caldo Seconda giornata degli Australian Open. Matteo Berrettini al quinto set con Murray (3-6, 3-6, 6-4, 7-6). Bellucci lotta ma cede a Bonzi, più tardi Fognini-Kokkinakis. Tra le donne avanti Giorgi e fuor ...Seconda giornata degli Australian Open in forte ritardo per la pioggia Matteo Berrettini sotto due set a uno con Murray (3-6, 3-6, 6-4). Bellucci in campo con Bonzi, più tardi Fognini-Kokkinakis. Tra ...