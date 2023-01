LIVE Fognini-Kokkinakis 1-6 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’australiano si aggiudica nettamente il primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Servizio preciso a uscire per. 15-40 Perde il punto sulla diagonale del rovescio: ci sono due palle break per. 15-30 Riga sul pallonetto e riga sul rovescio per: anche un pizzico di fortuna per l’o. 15-15 Si fa trovare ancora scarico e impreparatoall’uscita dal servizio. 15-0 Scende con i tempi giusti a rete. 12.18 Ben 10 errori gratuiti per, ma ad impressionare è il rendimento al servizio di: 75% di prime in campo e 15 su 18 di resa.ha vinto appena 1 punto su 6 con la seconda di servizio. 6-1 SET. In 31 minuti ...