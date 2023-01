LIVE Fognini-Kokkinakis 0-0 | Australian Open 2023 in DIRETTA | comincia il match!

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Parte con l’ace al centroILThanasial servizio. 9.37 La Kia Arena è piena in ogni ordine di posto per questo incontro e per sostenere il giocatore di casa. Atmosfera che non sarà semplice da gestire per. 9.34 Scendono in campo: è quasi tutto pronto sulla Kia Arena. 9.31 Il matchcosì tardi a causa dell’interruzione di quasi tre ore di questa notte a causa dell’eccessiva calura. 9.28viene dalla semifinale ad Adelaide e a Melbourne ha messo in grossa difficoltà Tsitsipas nel 2021 e Medvedev nel 2018, strappandogli rispettivamente due e un set. 9.25 Di fronte c’è un ...