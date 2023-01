LIVE- Coppa Italia Napoli-Cremonese | Le Formazioni ufficiali

(Di martedì 17 gennaio 2023): Luciano Spalletti lancia il tridente con Simeone e Raspadori, non convocato Kvaratskhelia. Ilè pronto ad iniziare il suo percorso incontro la, in una gara valida per gli ottavi di finale che si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante l’allerta meteo sulla Campania, la partita si svolgerà regolarmente. Il tecnico del, Spalletti, ha deciso di fare alcune rotazioni nell’undici titolare, concedendo un turno di riposo a diversi protagonisti della gara contro la Juventus. In attacco, il “Cholito” Simeone sarà il riferimento centrale, supportato da Elmas e Raspadori. A centrocampo, Anguissa o Zielinski saranno insieme a Lobotka e Ndombele. In difesa, ...

