LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Cremonese 0-0 | iniziata la partita!

(Di martedì 17 gennaio 2023) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, ottavi di finale di. Il passaggio del turno si disputerà in gara unica allo stadio Maradona, una ghiotta possibilità degli azzurri che sono la testa di serie meglio piazzata del tabellone. Sulla panchina dellafarà il suo debutto il neo allenatore Davide Ballardini, subentrato a Massimiliano Alvini, esonerato nel weekend. La formazione lombarda è ultima in classifica in Serie A e si presenta acon problemi di formazione, ma anche consapevole che l’obiettivo stagionale non è il passaggio del turno. Ricordiamo che chi dovesse passare incontrerà la Roma. Qualora a qualificarsi per i quarti di finale fosse il, la gara si ...

Il match valido per gli ottavi di finale diItalia 2022/2023 tra Napoli e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Diego Armando Maradona, Napoli e Cremonese si affrontano nel match valido per gli ottavi di ...Non c'è tempo per riposare per la Juventus che, dopo la sconfitta di Napoli, è chiamata a ripartire alla grande inItalia contro il Monza. Saranno i brianzoli di Palladino il prossimo ostacolo di giovedì per Rabiot e compagni, che chiaramente vogliono andare avanti in questa competizione e riuscire magari ad ... Napoli-Cremonese 0-0, il risultato in diretta LIVE Stadio Diego Armando Maradona: Napoli e Cremonese in campo per gli ottavi di Coppa Italia. Ai quarti di finale ad attendere la vincente ci sarà la Roma. 21:00 – INIZIA LA GARA! Dopo il riscaldament ...20.55 - Squadre in campo. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio! 20.50 - Capitano a sorpresa per la gara di quest'oggi al Maradona. Contro la Cremonese infatti la fascia sarà affidata ad Eljif El ...