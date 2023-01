LIVE – Bourg en Bresse-Venezia 51-51 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilindien, sfida valida come undicesima giornata delladi. I lagunari di coach De Raffaele sono attese dal big match contro la capoclassifica del girone A, che con la vittoria a Cluj-Napoca hanno interrotto una striscia di due sconfitte consecutive. Stesso ruolino di marcia per Spissu e compagni, reduci dalla vittoria contro Ulm. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di martedì 17 gennaio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICHE REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5EN ...