LIVE Berrettini-Murray | Australian Open 2023 in DIRETTA | il romano debutta nella notte | serve il colpaccio

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.44 Matteoscenderà dunque in campo nel cuore dellaitaliana. 02.42 Tra pochi istanti inizierà il confronto tra la canadese Sebov (qualificata) e la francese Garcia (numero 4 del tabellone). Al termine di questa sfida toccherà a Matteocontro Andy. 02.40 Si è appena concluso il primo match alla Rod Laver Arena: Sabalenka ha sconfitto Martincova con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 9 minuti di gioco. Buonaamici di OA Sport e benvenuti alladi, primo turno stellare degli. Sono quattro i precedenti tra i due ...

ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: Sabalenka - Martincova a seguire: Sebov - Garcia a seguire:- Murray Ore 9:00: Zidansek - Jabeur ...Sempre tre azzurri in Top - 20:(14), Sinner (16) e Musetti. Ecco la classifica aggiornata AUSTRALIAN OPEN, LA PRIMA GIORNATAAUSTRALIAN OPEN AL VIA: CACCIA AL N°1 DEL MONDO Il ... LIVE Berrettini-Murray, Australian Open 2023 in DIRETTA: 1° turno ... Alla Rod Laver Arena l'incrocio più intrigante del primo turno. L'azzurro ha vinto gli ultimi tre scontri diretti ...Il live e la diretta testuale di Berrettini-Murray, incontro valevole per il primo turno degli Australian Open 2023 sulla Rod Laver Arena.