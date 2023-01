LIVE Berrettini-Murray | Australian Open 2023 in DIRETTA | grande attesa per il big match sulla Rod Laver Arena

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:58 Sono quattro i precedenti tra i due giocatori, con l’azzurro che ha vinto gli ultimi tregiocati dopo aver perso il primo nel 2019; l’ultimo incontro tra i due giocatori risale all’ultimo Major disputato, lo US2022, dove il romano si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 6-3. In palio al secondo turno la sfida contro il vincente di Fognini-Kokkinakis. 03:55 Matteo inizia il suo cammino nello Slamo con uno dei peggiori sorteggi possibili per il primo turno, servirà subito unaprestazione per avere la meglio dello scozzese e continuare a sognare in questo primo Slam stagionale. 03:52 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladi ...